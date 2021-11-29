30 лет государственному флагу Татарстана: кто автор, когда появился и что означают цвета триколора?

Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия государственного флага Республики Татарстан. Так, 29 ноября 1991 года Верховный Совет республики утвердил триколор, который является официальным государственным и по сей день.

Зелено-бело-красный флаг вот уже на протяжении 30 лет прочно символизирует и ассоциируется с Татарстаном. Однако, как ни странно, он стал далеко не первым флагом республики, а его принятие в 1991 году вызвало массу споров у местных жителей.

История создания

История появления флага уходит в революционный период. Так, 27 мая 1920 года образовалась Татарская Автономная Социалистическая Советская Республика (ТАССР). Ее официальным стягом стало красное знамя, в левом верхнем углу которого размещалась аббревиатура «Т.А.С.С.Р.». Сама же надпись была на татарском языке арабским шрифтом, а чуть ниже дублировалась на русском языке кириллицей.

Затем Флаг Татарстана был снова обновлен. Постановление об этом вступило в силу в 1937 году, после утверждения обновленной «сталинской» Конституции. Арабскую вязь здесь заменили на русские и латинские буквы (Tatarstan ASSR), а сверху появилась надпись: «РСФСР».

В 1954 году после смерти Сталина случилось очередное обновление. Слева на красном полотне появилась голубая полоса, сверху добавили серп и молот, а латинские названия заменили единой надписью ТАССР.

И лишь 29 ноября 1991 года татарстанский флаг принял тот вид, что мы можем лицезреть в данный момент. До принятия нового национального флага, популярностью пользовался флаг Татарского общественного центра, который состоял из изображения белых полумесяца и звезды на диагонально разделённом зелёно-красном фоне.

Считается, что именно это и подтолкнуло автора Тазиля Халиахметова сделать выбор в пользу зелено-бело-красного триколора. К слову, тогда же в разработке находился и другой вариант флага. Он состоял из красного полотнища и двух узких вертикальных полос у древка: синей, с красной звездой и белым полумесяцем. Однако, этот вариант так и остался всего лишь проектом и окончательно утвержден так и не был, несмотря на то, что у современного варианта была масса противников, не желающих видеть на флаге зеленый цвет.

Описание

Сам флаг представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зелёного, белого и красного цветов. Белая полоса составляет всего 1/15 от всей ширины флага и расположена между равными по ширине полосами зелёного (сверху) и красного (снизу) цветов. Соотношение сторон флага — 1:2.

Что касается полос триколора, то зеленый цвет символизирует цвет Ислама, зелень и возрождение. Белый цвет - символ чистоты, а красный символизирует энергию, силу и жизнь.

Стоит отметить, что флаг Татарстана сильно напоминает флаги других субъектов РФ: Чеченской Республики и Калужской области. У всех трех знамен есть полосы зеленого, красного и белого цветов.