Житель Казани выкладывает в социальных сетях снятые вместе со своей подругой видеоролики, на которых он издевается над животными. Пока мужчина измывается над живыми существами, его возлюбленная хладнокровно все фиксирует на видео.

На одном из видео мужчина измывается на голубем. Заливает ему голову духами и выбрасывает мертвую птицу в окно. На другом ролике он подвешивает голубей на веревку. По этическим соображениям, показать эти кадры наше издание не может.

Сообщается, что личность живодера уже установлена, им заинтересовались полицейские.