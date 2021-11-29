Уже в трех регионах России отменили QR-коды в ТЦ: ждать ли поблажек непривитым татарстанцам?

За последние месяцы QR-коды стали неотъемлемой частью каждого привитого от коронавируса жителя России. В регионах страны вводили различные ограничения. В Татарстане с 11 октября 2021 года запретили посещать без QR-кода торговые центры, кафе, рестораны, бассейны, фитнес-клубы, а с 22 ноября только обладателей индивидуального кода начали пускать в общественный транспорт.

ЧЕМ КАЗАНЬ ХУЖЕ ИВАНОВО ИЛИ УЛЬЯНОВСКА?

Постепенно люди свыклись. Кто-то стал больше ходить пешков, кто-то откопал из гаража поставленный было на зиму собственный автомобиль, кто-то сбивается в стаи и подвозит друг друга. Также и с покупками. Продуктовые магазины есть в каждом районе, пускают туда без QR-кодов. Открыты для всех и гипермаркеты, торгующие в первую очередь продовольственными товарами. Что касается одежды, то некоторым людям пришлось забыть о фирменных вещах и вспомнить, что существуют уличные рынки.

Однако татарстанцы ждут именно открытия торговых центров. Впереди Новый год, многие думают о подарках себе и близким. Конечно, в ТЦ выбор заметно больше, чем в маленьких магазинах. Добавляет позитива жителям Татарстана и вести из соседних регионов. Уже в трех областях, Ивановской, Нижегородской и Ульяновской, начали пускать в ТЦ без всяких кодов. Кажется, что вот-вот и татарстанские власти дадут добро на всеобщее посещение крупных торговых объектов.

Фото: Йолдыз Халиуллина

Правда, в Роспотребнадзоре Татарстана жителей республики решили не обнадеживать. Как рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина, в целом на протяжении последних недель темп прироста новых случаев заражения ковидом сохраняется на уровне 20%, тогда как на 40-й неделе этого года он достигал почти 40%.

РЕЧЬ О СМЯГЧЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ В ТАТАРСТАНЕ ПОКА НЕ ИДЕТ

Так, в октябре заболеваемость была в 2,4 раза выше, чем в сентябре, а в ноябре по сравнению с октябрем – в 1,5 раза.

«Казалось бы, можно было бы говорить о стабилизации ситуации. Но, к сожалению, нас беспокоит уровень заболеваемости среди лиц старше 60 лет – она пока остается на очень высоком уровне, тенденции к снижению нет. Более того, на сегодня заболеваемость людей старше 60 лет в структуре заболеваемости составляет 30%, и их доля не снижается», - рассказала Авдонина.

Фото: Йолдыз Халиуллина

Летальность в этой возрастной категории выше, чем в других, в 4 раза, еженедельный прирост новых случаев достигает 10%, добавила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ. Наравне с этим темпы иммунизации жителей старше 60 лет также оставляют желать лучшего – привито только 50% от их общей численности.

«На фоне такой ситуации вернуться к вопросу о снятии каких-либо ограничений мы не можем», – пояснила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора.

Отсюда вывод - в ближайшее время торговые центры для всеобщего посещения в Татарстане вряд ли откроются. Хотя, возможно все. В той же УЛьяновской области ввели "комендантский час" для непривитых. Без QR-кода в ТЦ с 1 декабря будут пускать только по будням с 8.00 и до 15.00. Возможно, что власти Татарстана могут позаимствовать идею у соседей. Правда, для этого, как минимум, нужна положительная динамика по темпам вакцинации и ежедневное снижение ежесуточного прироста заболевших.