Сегодня утром в Казани на остановке общественного транспорта на улице Восстания нашли труп мужчины с разбитой головой. Об этом сообщает телеграм-канал "Еду в Татарстан". Обстоятельства гибели человека и детали происшествия сейчас устанавливаются.