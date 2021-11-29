Сегодня утром в Казани на остановке общественного транспорта на улице Восстания нашли труп мужчины с разбитой головой. Об этом сообщает телеграм-канал "Еду в Татарстан". Обстоятельства гибели человека и детали происшествия сейчас устанавливаются.
В Казани на остановке нашли труп мужчины с разбитой головой
29.11.2021, 11:09 2372 0
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Живодер в Казани снимает видео издевательств над животными и выкладывает в Сеть
Все законно: в исполкоме Казани объяснились по поводу выселения матери-одиночки с детьми на улицу
Фигуристка из Казани Камила Валиева посвятила победу в Сочи своей умершей бабушке
Мужчину и молодую девушку нашли убитыми в закрытой квартире
Власти Казани оставили на улице мать-одиночку с двумя детьми
Не желающие платить пьяные пассажиры автобуса в Казани ударили водителя «розочкой»
Вынесен приговор студентам, которые 8 часов истязали несовершеннолетнюю девушку
Фигуристка из Казани Камила Валиева побила свой же собственный мировой рекорд
В Авиастроительном районе Казани зафиксировано превышение уровня формальдегида в воздухе
Пенсионер более 8 лет насиловал воспитанника детского дома, правда открылась только сейчас
Деньги на снег: в Казани на переплавку снега планируют потратить 125 миллионов рублей
Киллер имитировал самоубийство, чтобы сбежать из СИЗО
В Казани простились с умершим в Африке концертным директором Никитой Крашем