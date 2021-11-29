Во Владивостоке возбуждено уголовное по факту странного убийства двух лиц. В запертой квартире нашли тела убитых мужчины и молодой девушки, сообщает пресс-служба Следкома по Приморскому краю.

Родители 31-летнего мужчины подняли тревогу, когда несколько дней не могли до него дозвониться. Они приехали на квартиру, где жил сын. Дверь была заперта изнутри. Пришлось вызывать полицию и аварийную службу, чтобы вскрыть дверь.

В квартире всех ждало страшное зрелище: в ванной лежали тела мужчины и молодой девушки с множеством ножевых ран.

Сейчас открытым остается вопрос, куда же делся преступник после убийства, ведь дверь была запета изнутри, а квартира находится на высоком этаже.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые действия и экспертизы.