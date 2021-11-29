Астрологи опубликовали лунный денежный календарь на декабрь 2021 года. Они рекомендуют обращаться с финансами бережно, опираясь на советы календаря. В декабре 2021 года выделены наиболее благоприятные дни для того, чтобы раздать долги и дни для того, чтобы взять в долг. Покупать новогодние подарки также стоит в отдельные дни, чтобы не перекрыть финансовый энергетический поток и не остаться без денег на целый месяц.

Давать в долг

Если вы не знаете, когда лучше давать в долг, то для этого астрологи рекомендуют 9 декабря. Эта дата оптимальна - все, что вы дадите, непременно вернется. Если же у вас просят денег в долг в другой день, то лучше воздержаться от ссуды.

Особенно опасны 3 и 5 декабря. Деньги, которые вы отдадите в долг в это время, либо вообще не вернутся, либо будут возвращаться очень долго и с проблемами.

Во второй половине месяца более благоприятны для дачи в долг 16 и 19 декабря. Не отдавайте крупных сумм 22-25 декабря, они могут не вернуться к вам.

Взять в долг

Кто не сталкивался с ситуацией, когда в преддверии праздника денег катастрофически не хватает! Вот и у вас может возникнуть желание взять в долг. Лунные фазы благоприятствуют этому в первые дни месяца - 1 и 2 декабря. К кому бы вы ни обратились в эти дни, высока вероятность, что вам не откажут.

Нельзя брать в долг крупные суммы 5, 19 и 29 декабря. Все ваши долги вы должны вернуть до 28 декабря. Главное - не отдавать долг 18 декабря, этот день - энергетическая "дыра". Отданные деньги повлекут за собой череду потерь.

Вклады, инвестиции, кредиты

Чтобы взять кредит, оформить вклад или инвестировать деньги оптимальны 1 и 7 декабря. Для обмена валюты и совершения операций с недвижимостью благоприятны 1, 7, 9 и 16 декабря.

Покупки и подарки

Делайте покупки в начале месяца. 1 и 8 декабря считаются лучшими днями для крупных трат. Все покупки окажутся удачными. Но если вы оставляете подарки до последнего, то лучше будет отправиться по магазинам 23, 27 или 29 декабря.