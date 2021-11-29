Врач-онколог Эльхан Ибрагимов назвал продукты, употребление которых провоцирует развитие злокачественных опухолей у человека.

В первую очередь, чтобы сохранить здоровье и не стать пациентом онкодиспансера, стоит отказаться от колбас, сосисок и копченостей. Они могут спровоцировать злокачественные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Блюда после длительной тепловой обработки (варки, копчения, жарки, гриля) также приводят к печальным последствиям, поскольку при обработке в них образуются канцерогены нитрозосоединений и полициклических ароматических углеводородов, которые, накапливаясь в организме, могут вызывать мутации на клеточном уровне.

Врач также посоветовал отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, консервов и чипсов. Такие продукты следует есть не чаще двух раз в неделю в небольших количествах.