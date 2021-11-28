В Республике Татарстан с 18 часов 28 ноября до 18 часов 29 ноября ожидаются гололёд, туман, на отдельных участках дорог - сильная гололедица. Об этом официально предупредил жителей республики специалисты Гидрометцентра РТ.

Учитывая неблагоприятный прогноз, ГУ МЧС России по Татарстану настоятельно просит автолюбителей при гололедице увеличивать дистанцию между авто и избегать резких торможений. Следует также побеспокоиться о техсостоянии машин, особенно - их тормозной системы и шин.

По мере возможности стоит отказаться от поездок на дальние расстояния.

"Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов", - говорится в сообщении МЧС.