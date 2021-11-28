Названа причина смерти певца и композитора Александра Градского. Он скончался сегодня ночью в больницу от инфаркта головного мозга, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 72-летний народный артист действительно перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. Именно там, несмотря на все усилия врачей, у него произошел инфаркт головного мозга.

В сентябре Градский перенес коронавирус.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание Заслуженного артиста России, а через два года стал Народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу "Голос".