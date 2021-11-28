В Новосибирске следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении пенсионера — его подозревают в многолетнем насилии над воспитанником детского дома.

71-летний мужчина подозревается в издевательствах над сиротой, которому тогда не было даже 14 лет. Новосибирцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Преступления в отношении мальчика он совершал в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска на протяжении 8 лет — всё началось, когда потерпевшему было 12. Это не первое его преступление — ранее ему было предъявлено обвинение за совершение аналогичных деяний.

Сам пенсионер под стражей уже с января текущего года, и факты с детдомовцев - просто новые факты преступной биографии любвеобильного мужчины.