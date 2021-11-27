Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди, которого недавно всей страной долго ловили после побега из СИЗО, снова готовится к еще одному побегу. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев, которого цитирует РИА "Новости".

Мальцев считает, что для очередного побега киллер попытался имитировать самоубийство.

Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова, в августе текущего года вместе с четырьмя другими арестантами сбежал из ИВС в подмосковной Истре.

Когда Мавриди поймали, то у него нашелся целый рюкзак денег. Предполагается, что ими его снабдили знакомые из-за границы. Они хранили тайник Мавриди "до востребования".