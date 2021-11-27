Несколько сотен мигрантов из Таджикистана приехали к зданию посольства в Москве, сообщает РИА "Новости".

При этом на вопросы журналистов, зачем они тут собрались, чего хотят, таджики ничего ответить не смогли.

СМИ предполагают, что поводом могли стать события в Хороге (Таджикистан), где накануне прошли акции протеста из-за гибели местного жителя при задержании милицией.

Собравшиеся в Москве у посольства постояли около получаса и тихо начали расходиться. Ни силовики, ни пресса, ни работники посольства так и не поняли, для чего собирались все эти люди. Ни единого лозунга, призыва или заявления от них не последовало.