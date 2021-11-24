Органы опеки на Урале забрали у 34-летней матери-одиночки детей из-за того, что в комнате был беспорядок, а проводка была неисправна. Вскоре после этого женщина отказалась принимать лекарства и пищу и умерла. Об этом пишет региональное издание Е1.

Женщина проживала в детьми в общежитии. Неизвестный написал на нее донос, что дети живут в опасных условиях и антисанитарии. Сотрудники опеки забрали дете уже на следующий день. Мать погибшей женщины говорит, что именно донос (предположительно, от соседки) стал причиной смерти ее дочери, хотя и сама она не была ангелом:

"Мои внуки сейчас в [реабилитационном центре] "Подснежник". На дочь кто-то действительно собирал компромат. У нее много врагов было. Со всеми скандалила, отстаивала свою правду. [При этом] права она не была. У нее был беспорядок, грязь. Со мной скандалы, со всеми скандалы, и кто-то постарался, чтобы детей забрали. Не хочу ее оклеветать, но кто-то сильно захотел, чтобы ее жизнь разрушилась", — заключила женщина.

Мать-одиночка была инвалидом с детства. Двое детей у нее также родились с инвалидностью и отставали в развитии.

Бабушка детей, которых забрала опека, заявила, что не против, чтобы они жили в приемной семье, а сама участвовать в их судьбах не планирует. Отец детей, по некоторым данным, сейчас отбывает срок в колонии.