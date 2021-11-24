Бюст Ленина, б/у трусы и даже пустые бутылки: Что казанцы пытаются продать через интернет

Ежедневно на сайтах бесплатных объявлений появляются десятки, а то и сотни тысяч объявлений. Люди в попытке заработать или избавиться от чего-нибудь не особо нужного выставляют на продажу все подряд - от подстаканника и колпачка от ручки до готового бизнеса.

Корреспонденты Prokazan.ru просмотрели объявления на сайтах объявлений и подготовили подборку вещей, на которых пытаются заработать жители Казани. Сразу поясним, что объявления о продаже жилья, автомобилей и различной техники в расчет не брались.

АВТОГРАФЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Одни из самых популярных объявлений - продажа автографов известных людей. Кто-то сам их добыл, кто-то получил в наследство, но оценивают их казанцы по-разному. Так, например, автограф Тимати можно купить за 500 рублей, а подпись Игоря Николаева продают в два раза дороже. В такую же сумму оценили открытку с автографом Григория Лепса.

Чаще всего предлагают купить автографы спортсменов. Например, личная подпись капитана "Ак Барса" Даниса Зарипова оценивается от 900 рублей до 3 тысяч, автограф экс-наставника казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова можно купить за 650 рублей. Подпись главного тренера футбольной сборной России Валерия Карпина обойдется в 5 тысяч рублей. Самый дорогой "лот" - хоккейные свитера хоккеистов АЛександра Овечкина и Евгения Кузнецова с автографами. За них продавец просит 850 тысяч рублей. При этом, он готов подтвердить подлинность личных подписей с помощью видео.

Есть среди объявлений и настоящие раритеты. Например, книгу с подписью Юрия Никулина можно купить за 50 тысяч, а автограф Георгия Вицина - за 250 тысяч рублей. Также на продажу выставили прижизненный гипсовый бюст Владимира Ленина, сделанный в 1923 году с автографом художника. Отдать за раритет придется 100 тысяч рублей. При этом, продавец обещает еще и портрет Ленина в подарок.

МОНЕТЫ И ДЕНЬГИ

Традиционно в интернете выставляют на продажу монеты. Речь идет, например, об иностранных или советских монетах. В Казани на продажу выставляются монеты датированные XVIII веком. Стоят не дорого - от 200 до 800 рублей. за 50-100 рублей можно купить деньги из Египта или Зимбабве. Вполне возможно, что это предложение заинтересует коллекционеров.

Впрочем, есть объявление и о продаже обычных бумажных денег. Например, с красивыми номерами, только заплатить за такие купюры придется больше. Например, за купюры в 1000 рублей предстоит отдать 2-3 тысячи, а за купюру в 5000 рублей - в два раза дороже, чем за номинал.

Самый же дорогой лот - стопка бумажных десятирублевок 1997 года выпуска, за которую продавец хочет получить 666 тысяч 666 рублей. Продавец отмечает, что в пачке 100 купюр, а бумажные 10-рублевки не выпускаются с 2012 года и изымаются из оборота, так что их ценность возрастает.

ПРИВЕТ ИЗ СССР И 90-Х

Еще однак категория объявлений, без которой никуда. Речь, конечно же, о предметах быта из СССР. Через интернет продают все, что можно найти при разборке гаража или балкона в родительской квартире - телевизоры, утюги, фотоаппараты, виниловые пластинки, елочные игрушки, даже одежду советских времен. Просят обычно за это чисто символическую плату, но бывает, что вещь раритетная, тогда и цена возрастет. Так, например, за швейную машинку Singer просят 200 тысяч рублей, отмечая, что аппарат в рабочем состоянии.

Можно наткнуться и на любопытные объявления о продаже товаров из 90-х. В интернете продают аудиокассеты, тетрисы и даже тамагочи. Правда за такой "привет" из 90-х предстоит отдать до 1500 рублей.

ОТ ПУГОВИЦЫ ДО СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ

Пытаются через интернет продать и личные вещи. В первую очередь, речь про одежду и обувь. Объявления разные, тут и новые футболки и джинсы, и надетые всего один раз ботинки и куртки, и б/у сапоги и купальники, даже б/у женские трусы предлагают купить. Частый гость в ленте объявлений - предложение купить свадебное платье. Не все женщины готовы хранить надетое всего один раз платье, хоть и по хорошему поводу, вечность. Цены стартуют от 3,5 тысяч и достигают 15 тысяч рублей.

Можно встретить и совсем уж любопытные объявления, например, поштучная продажа пуговиц по 1 рублю, или продажа пустых бутылок из-под алкогольной продукции. После ликвидации пунктов приема стеклотары возможность заработать на бутылках у россиян пропала. Теперь появился новый вариант - продать через интернет. Как говорится, а почему бы и нет.