67-летний актер Валерий Гаркалин в минувшие выходные скончался от коронавируса. Борьба с заболеванием продолжалась полтора месяца. В Сети появились слухи, что артист не делал прививку, а просто купил сертификат. Но, как выяснилось, вакцинировался Гаркалин по-настоящему.

В мае этого года артист прошел полный курс вакцинации, однако антитела после него почему-то не выработались.

Известно, что прививался Гаркалин вакциной "Спутником V". Заразился он через 4 месяца после того, как сделал прививки.

Специалисты называют такие случаи редкими. Иногда в силу особенностей иммунитета человека после вакцинации не вырабатывается иммунный ответ, нет антител. Это и случилось с Гаркалиным.