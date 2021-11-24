В интернете появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой отчетливо видно, как "КАМАЗ"-водовозка переехал семилетнего ребенка на переходе в Казани. Видео опубликовал "Татарстан 24".

Напомним, мальчик шел в школу и переходил дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Водитель-пенсионер говорит, что не заметил ребенка.

Все случилось сегодня утром, около 8 часов на перекрестке Горьковского шоссе и Можайского. Второклассник от травм скончался на месте.