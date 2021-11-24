В России может возникнуть волна дефицита лекарства от простуды, гриппа и коронавируса в аптеках. Об этом Росздравнадзор предупредили представители Общественной потребительской инициативы.

Причины нехватки препаратов могут быть связаны в повышенным спросом из-за роста сезонной заболеваемости. Сейчас в ряде российских регионов есть перебои с поставками лекарств и рост цен на них на 5-10%, говорится в сообщении.

Наиболее напряженной названа ситуация в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской области, Нижнем Новгороде и Новосибирске.