Почти 3 тысячи человек не были допущены в общественный транспорт Казани из-за отсутствия у них QR-кода в первый день проверок, в понедельник.Об этом сегодня, 23 ноября, рассказали в пресс-службе мэрии города.

"В Казани по итогам понедельника 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт или были выявлены кондукторами во время движения. Это 0,57% от общего пассажиропотока за вчерашний день в городе", - привели в мэрии данные комитета по транспорту.

За день проверили 2030 единиц транспорта. 18 казанцам потребовалось вызвать полицию - по-другому они не хотели успокоиться.

С 22 ноября в Татарстане введена система QR-кодов на транспорте, и теперь жители старше 18 лет не могут пользоваться ни одним видом общественного транспорта, если не имеют QR-кода - по вакцинации, по болезни в течение полугода или по медотводу от прививки.