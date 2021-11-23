Россиянин покончил с собой в воздухе, на борту пассажирского самолета по пути из Египта в Самару, сообщает "Интерфакс".

По данным источника агентства, пассажир сразу после взлета прошел в туалет, заблокировал дверь изнутри и свел счеты с жизнью. Открыть дверь туалета удалось только через 20 минут. Мужчина уже не подавал признаков жизни.

"Было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару", - сказал источник.