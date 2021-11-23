Росздравнадзор по Петербургу и Ленобласти начал проверку по поводу качества и своевременности оказания медпомощи 91-летней блокаднице в Ленобласти. Женщина устала ждать помощи медиков, которые ставили ее операцию как плановую и сдвигали сроки, и сама себя прооперировала в домашних условиях. Операция была на брюшной полости.

"В настоящее время пациентка находится под наблюдением медиков в больнице, её состояние оценивается как тяжелое, но стабильное", — отметили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что женщина страдает онкологией. У нее были проблемы с анализами, а потому проведении операции хирурги перенесли на неопределенное время.