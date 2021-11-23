Мэрия города Казани, где впервые в РФ ввели QR-коды на транспорте, официально заявила, что никаких проблем у граждан в связи с нововведением не возникло.

Казанские чиновники отметили, что все работало штатно - метро, трамваи, простоев транспорта не было, и проверка QR-кодов не отразилась в целом на работе транспорта.

"Длительные задержки ... были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов", - говорится в сообщении.

Накануне в Казани и других городах Республики Татарстан заработала система проверки QR-кодов у пассажиров в общественном транспорте всех видов. Жители и СМИ сообщали, что новшество вызвало транспортный коллапс и многочисленные конфликты между пассажирами и кондукторами.