Телеведущий Иван Ургант во время передачи "Вечерний Ургант" высмеял ситуацию с введением QR-кодов в общественном транспорте Казани.

«Уверен, что у всех день прошел хорошо, только если вы не живете в Казани и у вас нет QR-кода. Там в первое же утро высадили 800 человек из общественного транспорта из-за отсутствия QR-кодов. Многие пассажиры, которые не попали на работу, выразили недовольство такими жесткими, как они считают, мерами. Но мне кажется, что это не жесткие, тут еще не хватает. Чиновники как-то впопыхах ввели это новшество и не учли, что есть еще много других способов, лазеек для свободного передвижения людей — собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины, парапланы! В конце концов почтовые голуби могут отнести ребенка в школу», — заявил Ургант.

Напомним, с 22 ноября в Татарстане заработала система пропуска в общественные транспорты города исключительно по QR-кодам. По итогам первого дня нововведений из городских транспортов Казани было высажено более полуторы тысяч человек.