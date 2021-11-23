Полторы тысячи недопущенных пассажиров: итоги первого дня QR-кодов в общественном транспорте Казани

Вчера завершился первый день эксперимента под названием «Введение системы QR-кодов в общественном транспорте». Уже по традиции первооткрывателем для всей страны стал Татарстан: правительство республики решило сыграть на опережении и ввело систему уже 22 ноября, хотя все остальные регионы смогут внедрить QR-коды в общественный транспорт не раньше декабря.

В последнее время республика все чаще напоминает испытательный полигон для дальнейшего применения новых систем в целом по России. Так что если опыт Татарстана окажется удачным, не исключено, что вскоре подобная участь ждет и всю остальную страну.

Однако, можно ли его прямо сейчас назвать удачным? Если судить по тому, что говорит мэрия, то да.

«Простоев в работе общественного транспорта не было – сама проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции» - говорится в сообщении официального телеграм-канала мэрии Казани.

Лишь за первую половину дня в общественный транспорт не было допущено более полутора тысяч человек. Кажется, что цифра большая, но на деле это примерно одна пятая процента от общего пассажиропотока. Поэтому говорить о том, что произошел какой-то коллапс неправильно. Для первого дня все, действительно, прошло более, чем спокойно. В дальнейшем ситуация, вероятно, будет постепенно выравниваться и выравниваться.

Но, конечно, не обошлось и без неприятных инцидентов. Так, молодой человек на просьбу предоставить QR-код в ответ распылил перцовым баллончиком кондуктору в лицо. Также были единичные случаи, когда кто-то заведомо нарочно провоцировал кондукторов, либо же применял в отношении них физическую силу. Прокомментировал это даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется. Главное, что всё это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии» - заявил Песков на встрече с журналистами.

А вот что говорят официальные цифры:

- 1516 человек не были допущены в общественный транспорт в первой половине дня из-за отсутствия QR-кода о вакцинации (0.23% от общего пассажиропотока)

- 804 из них были высажены из троллейбусов и трамваев

- 126 людям было отказано в проходе в метрополитен

- 586 человек были не допущены в автобусы

- Всего на улицы города вышли: 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбусов

«Транспорт – это та самая зона, где можно заразиться быстрее всего. Конечно, люди неоднозначно относятся к данным нововведениям, но других вариантов у нас нет. В странах, которые пошли по этому пути, ситуация уже стабилизируется» - подытожил итоги первого дня президент РТ Рустам Минниханов.