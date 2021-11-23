Наверх

Новости Казани и РТ

09:43, сегодня
В Минтрансе Татарстана оценили результаты введения QR-кодов в части снижения потока пассажиров
09:32, сегодня
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:29, сегодня
Пассажиры без QR-кодов, задерживающие транспорт, будут нести ответственность и получат штраф
13:15, 19.11.2021
Пожалуй, вам захочется здесь жить: новый ЖК в 15 минут от центра, 5 минут до школы и детского сада
09:15, сегодня
ВТБ стал крупнейшим банком по объемам секьюритизации в России
09:13, сегодня
На Татарстан надвигается метель и сильное похолодание: синоптики предупреждают об опасности
15:59, 30.06.2021
Скидка за призрака. Как в России продают и сдают «нехорошие» квартиры
09:07, сегодня
Банк «Открытие»: котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию
09:02, сегодня
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
15:28, 17.11.2021
5 товаров из ВкусВилла, ﻿которые я ни на что не променяю - ﻿топ от казанского шеф-повара
08:53, сегодня
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте
08:36, сегодня
Полиция в Казани ищет напавших на кондукторов из-за QR-кодов
14:54, 23.07.2021
Домашние животные все чаще болеют: советы, которые помогут предотвратить опасность
08:28, сегодня
Мужчина, сбитый мотоциклом, 7 часов провел в холодильнике морга и выжил
08:19, сегодня
Жителя дома рядом с гимназией № 175 в Казани обвинили в подготовке покушения на следователей
10:30, 16.06.2021
Попробуйте эти завтраки и узнаете, как изменится ваше настроение
08:15, сегодня
Полторы тысячи недопущенных пассажиров: итоги первого дня QR-кодов в общественном транспорте Казани
08:05, сегодня
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
14:57, 01.11.2021
Устарело - база - тренд: вот какие рекомендации девушкам дал казанский стилист
07:53, сегодня
В Казани задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на школу
06:30, сегодня
Сбой или нововведение? Женщину не пустили в магазин из-за превышения числа проверок QR-кода
14:28, 22.06.2021
Качество, сервис и цена: гид по стоматологиям Казани
06:00, сегодня
133 человека в Казани стали жертвами стихии
05:30, сегодня
Актриса нашла в женском туалете театра скрытую камеру
09:17, 29.06.2021
Вот что поможет казанцам чувствовать себя активно в осенний период
05:00, сегодня
Более 1500 человек выгнали из транспорта в Казани за первый день системы QR-кодов на транспорте
01:00, сегодня
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
11:37, 20.09.2021
Тест: ответьте на 7 вопросов и узнаете, чего вам не хватает этой осенью
00:00, сегодня
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
20:00, 22.11.2021
В квартире нашли тело четырехлетней девочки, сейчас ищут ее мать
17:51, 09.11.2021
Корпоратив, за который не стыдно: как казанцы будут отмечать праздники
19:00, 22.11.2021
Ученые КФУ зафиксировали падение 4-5 крупных метеоритов над Казанью
18:35, 22.11.2021
Минниханов на встрече с бизнесменами Набережных Челнов: Мы переживаем непростые времена
14:57, 01.11.2021
Закулисье: как воспитанницы казанской балетной школы готовят номер к новогоднему шоу
18:00, 22.11.2021
Их ждут перемены: Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, чья жизнь круто изменится в 2022 году
16:21, 22.11.2021
Банк ЗЕНИТ запускает премиальный вклад «Янтарный блюз»
17:55, 31.08.2021
Теперь казанские девушки привлекают еще больше мужского внимания - вот в чем их секрет
16:00, 22.11.2021
Семерых студентов из Казани, отравившихся метанолом, выписали из больницы
15:41, 22.11.2021
Шестилетний ребенок провалился под лед и утонул в ледяной воде
16:26, 29.10.2021
Проект Преображение - стильный образ и новая жизнь после развода для мамы двоих детей
15:00, 22.11.2021
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников
14:23, 22.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с QR-кодами на транспорте в Татарстане
09:00, 08.11.2021
Х Всероссийская практическая онлайн-конференция для бухгалтеров состоялась 18 ноября
14:13, 22.11.2021
Мужчина в Татарстане до смерти забил жену, которая упрекала его в маленькой зарплате
14:02, 22.11.2021
К полудню в Казани из транспорта выпроводили около 800 человек без QR-кодов
09:00, 16.11.2021
Полный перечень долгов, которые казанцы смогут и не смогут списать при банкротстве
13:50, 22.11.2021
Надвигается: синоптики предупредили жителей Татарстана о погодной опасности в ближайшие часы
13:35, 22.11.2021
Медленно, но верно: оперштаб озвучил новые данные о ситуации с коронавирусом в Татарстане
17:55, 29.10.2021
Теперь казанские мамы могут выбрать все для своего ребенка за 20 минут
13:29, 22.11.2021
Работают шесть бригад: мэрия Челнов отчиталась о проверке QR-кодов в автобусах и трамваях
13:22, 22.11.2021
Башкиры посмотрели на Татарстан и решили, что введут QR-коды в транспорте только при одном условии
17:08, 30.09.2021
Стало известно, как красивейшие девушки Казани привлекают внимание
13:13, 22.11.2021
Главное не попадитесь, там штраф 30 тысяч: как проверяют QR-коды в общественном транспорте Казани
13:07, 22.11.2021
Рабочий в Казани упал с 10-метровой высоты, когда ставил окна
17:58, 31.08.2021
Бары, рестораны и караоке Казани: гид по самым необычным и интересным заведениям города
12:52, 22.11.2021
Кто тут чурка: опубликовано видео конфликта контролера с пассажирами в Казани из-за QR-кодов
12:40, 22.11.2021
Стало известно, как будут обучаться студенты челнинских вузов, у которых нет QR-кода
16:53, 21.09.2021
Кому доверить автомобиль в Казани: гид по автосервисам города
12:28, 22.11.2021
Татарстан вошел в первую тройку регионов Поволжья по востребованности онлайн-образования
12:24, 22.11.2021
Перевозчики в Татарстане попросили не штрафовать их за пассажиров без QR-кодов
15:31, 19.11.2021
ОБИ в Казани открылся на новом месте
12:02, 22.11.2021
Портал pronedvigimost.ru - ЖК Тура Нова
12:01, 22.11.2021
Портал pronedvigimost.ru - ЖК Алтын Камыш
17:31, 23.09.2021
Попробуйте это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой осенью
11:59, 22.11.2021
Портал pronedvigimost.ru - ЖК Яратам
11:57, 22.11.2021
Портал pronedvigimost.ru - ЖК Легенда
12:26, 18.11.2021
Пара штрихов - и квартиру не узнать: 5 новых трендов в дизайне интерьера в 2022 году
11:55, 22.11.2021
QR-сражения: на кондуктора в Казани напали из-за QR-кода и распылили в лицо газ
11:45, 22.11.2021
Спрос на новогодние корпоративы в 2021 году приблизился к допандемийным показателям
16:50, 13.09.2021
Ожидание и реальность: о каких подарках мы мечтали, и что нам дарили на самом деле
11:14, 22.11.2021
В общественном транспорте Набережных Челнов не стали устраиваться массовые проверки QR-кодов
10:59, 22.11.2021
hh.ru: Спрос на дворников за год вырос в два раза
08:59, 29.06.2021
Теперь вы сможете уехать из России: нужно только подготовиться
10:56, 22.11.2021
QR-коды устройствами проверяют не во всех автобусах Казани, иногда кондуктор верит на слово
10:42, 22.11.2021
Мэрия Казани объяснила, что делают наряды полиции у школ города, и попросила не паниковать
18:33, 27.08.2021
Куда поехать казанцам, если отпуск выпал на осень: места, в которых стоит побывать хотя бы раз
10:30, 22.11.2021
Буйный пассажир разбил лицо и сломал нос женщине-кондуктору в Казани
10:25, 22.11.2021
Проезд по QR-кодам в общественном транспорте Казани с 22 ноября: кого пустят, а кому укажут на выход
07:48, 07.06.2021
Вот что делают казанские невесты, чтобы выйти замуж в 2021 году
10:13, 22.11.2021
Мужчина убил родного брата и спалил его тело в лесу вместе с машиной
09:52, 22.11.2021
Водитель легкового авто в Татарстане погиб в лобовом столкновении с фурой на трассе, двое пострадали
11:45, 07.06.2021
Неожиданные последствия самых обычных болей: что поможет казанцам избежать проблем со здоровьем
09:36, 22.11.2021
В Татарстане пенсионерку за непроверенный QR-код оштрафовали на 10 тысяч
09:19, 22.11.2021
В Набережных Челнах открывается новый пункт вакцинации против коронавируса
09:32, 09.11.2021
«Готовь сани летом», даже если они на четырёх колёсах: всё о переходе на зимний сезон
09:13, 22.11.2021
Не хочешь прививаться, плати дороже: в Казани после введения QR-кодов взлетели цены на такси
09:07, 22.11.2021
ВТБ: россияне смогут обновить данные паспорта в ВТБ Онлайн
11:35, 17.11.2021
Как казанцы могут экономить деньги с помощью Системы быстрых платежей
09:00, 22.11.2021
Пассажир без QR-кода в Казани отказался покинуть трамвай и парализовал движение
08:58, 22.11.2021
Банк «Открытие»: проблемы с логистикой повысят мировые цены импортных товаров
08:45, 22.11.2021
Водителям рассказали, как категорически нельзя прогревать автомобиль в холода
08:34, 22.11.2021
Полиция задержала мужчину с трупом в багажнике, он уже сознался в людоедстве
08:24, 22.11.2021
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
08:09, 22.11.2021
Не пускают: как началось утро у пассажиров в Татарстане после введения QR-кодов
08:01, 22.11.2021
В Казани свадьба в ресторане закончилась массовым побоищем
07:50, 22.11.2021
В общественном транспорте Татарстана начали проверять QR-коды у пассажиров
06:30, 22.11.2021
Невролог назвал новое последствие коронавируса: чем еще опасен Covid-19
06:00, 22.11.2021
Российского главврача подозревают в уничтожении вакцины и выдаче фейковых QR-кодов
05:00, 22.11.2021
Проба Манту помогла спасти 13-летнему ребенку жизнь
01:00, 22.11.2021
СК возбудил дело об убийстве после инцидента с выпавшим из багажника трупом
20:00, 21.11.2021
В татарстанских школах начали установку контрольно-пропускных пунктов
18:00, 21.11.2021
Группа туристов на квадроциклах с детьми застряла в снежной ловушке
12:00, 21.11.2021
Известный автоблогер устроил жуткое ДТП и унес вместе с собой жизнь приятеля
12:13, 20.11.2021
Диего Марадону посмертно обвинили в изнасилованиях
20:30, 19.11.2021
Врачи вытащили из уха мужчины живого таракана
18:46, 19.11.2021
Число смертей от коронавируса в Татарстане увеличилось до 1154
18:23, 19.11.2021
В Челнах начали устанавливать новогодние елки
17:40, 19.11.2021
Десятилетняя девочка умерла после перенесенного коронавируса
15:58, 19.11.2021
Натяжные потолки и современная мебель: В какие квартиры вернутся жильцы пострадавшего от взрыва дома
12:10, 19.11.2021
Эксперт оценил, грозит ли вузам переход на дистанционное обучение
11:21, 19.11.2021
Стало известно, как будут проверять QR-коды в общественном транспорте Нижнекамска
09:14, 19.11.2021
В Челнах два соципотечных дома должны сдать до Нового года
16:02, 18.11.2021
Стало известно, кто и как будет проверять QR-коды в автобусах в Челнах
15:38, 18.11.2021
В Набережных Челнах из-за ритуальной свечи чуть не сгорела квартира
13:24, 18.11.2021
Могут трусы стянуть или палку в одно место засунуть: Отсидевший футболист описал жизнь в колонии
Фото: Prokazan.ru

Полторы тысячи недопущенных пассажиров: итоги первого дня QR-кодов в общественном транспорте Казани

23.11.2021, 08:15 316 0 prokazan.ru
Мэрия: QR-коды на работу транспорта никак не повлияли

Вчера завершился первый день эксперимента под названием «Введение системы QR-кодов в общественном транспорте». Уже по традиции первооткрывателем для всей страны стал Татарстан: правительство республики решило сыграть на опережении и ввело систему уже 22 ноября, хотя все остальные регионы смогут внедрить QR-коды в общественный транспорт не раньше декабря.  

В последнее время республика все чаще напоминает испытательный полигон для дальнейшего применения новых систем в целом по России. Так что если опыт Татарстана окажется удачным, не исключено, что вскоре подобная участь ждет и всю остальную страну.  

Однако, можно ли его прямо сейчас назвать удачным? Если судить по тому, что говорит мэрия, то да.  

«Простоев в работе общественного транспорта не было – сама проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции» - говорится в сообщении официального телеграм-канала мэрии Казани.  

Лишь за первую половину дня в общественный транспорт не было допущено более полутора тысяч человек. Кажется, что цифра большая, но на деле это примерно одна пятая процента от общего пассажиропотока. Поэтому говорить о том, что произошел какой-то коллапс неправильно. Для первого дня все, действительно, прошло более, чем спокойно. В дальнейшем ситуация, вероятно, будет постепенно выравниваться и выравниваться.  

Но, конечно, не обошлось и без неприятных инцидентов. Так, молодой человек на просьбу предоставить QR-код в ответ распылил перцовым баллончиком кондуктору в лицо. Также были единичные случаи, когда кто-то заведомо нарочно провоцировал кондукторов, либо же применял в отношении них физическую силу.   Прокомментировал это даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется. Главное, что всё это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии» - заявил Песков на встрече с журналистами.   

А вот что говорят официальные цифры:

- 1516 человек не были допущены в общественный транспорт в первой половине дня из-за отсутствия QR-кода о вакцинации (0.23% от общего пассажиропотока)
- 804 из них были высажены из троллейбусов и трамваев
- 126 людям было отказано в проходе в метрополитен
- 586 человек были не допущены в автобусы
- Всего на улицы города вышли: 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбусов  

«Транспорт – это та самая зона, где можно заразиться быстрее всего. Конечно, люди неоднозначно относятся к данным нововведениям, но других вариантов у нас нет. В странах, которые пошли по этому пути, ситуация уже стабилизируется» - подытожил итоги первого дня президент РТ Рустам Минниханов.

Общественный транспорт Коронавирус Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Минтрансе Татарстана оценили результаты введения QR-кодов в части снижения потока пассажиров
Работают шесть бригад: мэрия Челнов отчиталась о проверке QR-кодов в автобусах и трамваях
Пассажиры без QR-кодов, задерживающие транспорт, будут нести ответственность и получат штраф
В общественном транспорте Набережных Челнов не стали устраиваться массовые проверки QR-кодов
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте
Полиция в Казани ищет напавших на кондукторов из-за QR-кодов
Жителя дома рядом с гимназией № 175 в Казани обвинили в подготовке покушения на следователей
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
В Казани задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на школу
Более 1500 человек выгнали из транспорта в Казани за первый день системы QR-кодов на транспорте
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
Ученые КФУ зафиксировали падение 4-5 крупных метеоритов над Казанью
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников
К полудню в Казани из транспорта выпроводили около 800 человек без QR-кодов
Медленно, но верно: оперштаб озвучил новые данные о ситуации с коронавирусом в Татарстане
Башкиры посмотрели на Татарстан и решили, что введут QR-коды в транспорте только при одном условии
Главное не попадитесь, там штраф 30 тысяч: как проверяют QR-коды в общественном транспорте Казани
Рабочий в Казани упал с 10-метровой высоты, когда ставил окна
Кто тут чурка: опубликовано видео конфликта контролера с пассажирами в Казани из-за QR-кодов
Перевозчики в Татарстане попросили не штрафовать их за пассажиров без QR-кодов
QR-сражения: на кондуктора в Казани напали из-за QR-кода и распылили в лицо газ
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

09:32, сегодня
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:02, сегодня
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
08:53, сегодня
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте

Профи - обучение фотографии

08:05, сегодня
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
01:00, сегодня
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
00:00, сегодня
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
20:00, 22.11.2021
В квартире нашли тело четырехлетней девочки, сейчас ищут ее мать
14:23, 22.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с QR-кодами на транспорте в Татарстане
13:22, 22.11.2021
Башкиры посмотрели на Татарстан и решили, что введут QR-коды в транспорте только при одном условии
10:13, 22.11.2021
Мужчина убил родного брата и спалил его тело в лесу вместе с машиной
08:34, 22.11.2021
Полиция задержала мужчину с трупом в багажнике, он уже сознался в людоедстве
08:24, 22.11.2021
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
06:00, 21.11.2021
Отец сломал ребра месячному сынишке из-за его плача
20:00, 20.11.2021
Частный таксист убил своего пассажира за мусор в салоне автомобиля
19:00, 20.11.2021
Тараканы в голове: у мужчины с жалобами на головную боль нашли в ухе живого насекомого
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:21, 20.11.2021
Вирусологи центра Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна коронавируса
10:55, 20.11.2021
В возрасте 67 лет скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
10:26, 20.11.2021
Эксперты рассказали водителям, чего нельзя делать с машиной с наступлением холодов
10:04, 20.11.2021
13-летний школьник сел за руль, чтобы покатать сверстников, но попал в ДТП и погиб
08:49, 20.11.2021
Охранники в магазине избили мужчину за неоплаченную игрушку, которую без спроса взял его ребенок
07:00, 20.11.2021
Антиваксеры и противники QR-кодов парализовали работу офиса Роспотребнадзора
20:00, 19.11.2021
Пятеро полицейских жестко задержали одну школьницу за переход дороги не там, где надо
19:00, 19.11.2021
Путин одобрил закон о переводе денег коррупционеров на счет в Пенсионный фонд РФ
14:03, 19.11.2021
День учителя не совсем наш праздник: Педагоги КФУ оценили введение Дня преподавателя вуза
08:52, 19.11.2021
79-летний мужчина скончался прямо в пункте вакцинации, придя на вторую прививку от ковида
08:30, 19.11.2021
Сегодня можно наблюдать самое длительное за 500 лет лунное затмение - как его увидеть?
08:19, 19.11.2021
Звезда 90-х Марина Хлебникова во время пожара получила ожоги по всему телу
05:00, 19.11.2021
Лифт в пансионате убил 97-летнюю блокадницу
01:00, 19.11.2021
Ох уж, эти традиции: троих осудили за похищение несовершеннолетней невесты
00:01, 19.11.2021
Брошены на пол: женщина случайно увидела и сняла огромное количество пакетов с жертвами коронавируса
19:00, 18.11.2021
Шоколадный заяц: уроженец Нигерии прикидывался женщиной и соблазнял российских мужчин
14:03, 18.11.2021
Пациентку в ковидном отделении привязывали к кровати и грубо с ней обращались
09:23, 18.11.2021
Из больницы украли несколько сотен доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
08:49, 18.11.2021
Судья рассказал, как его травили и заставляли посадить на зону невиновного
08:22, 18.11.2021
Полковник получил срок за анекдот про росгвардейца, хирурга и неудачную операцию на яйцах
08:09, 18.11.2021
В России разработали эффективное лекарство от коронавируса
07:45, 18.11.2021
Жители сразу нескольких городов, включая Казань, увидели и сняли в небе необычный светящийся объект
07:00, 18.11.2021
Назвавший телезрителей идиотами Дибров получает 3,5 миллиона рублей в месяц
05:00, 18.11.2021
Людям на пользу: Путин заявил о создании в РФ центра генетической информации
01:00, 18.11.2021
52-летний мужчина внезапно умер, копая могилу для своего кота
00:01, 18.11.2021
Пожилых супругов задушили и зарубили топором: убийцу они пустили в дом сами
20:00, 17.11.2021
Депутат от КПРФ Самсонов стал фигурантом уголовного дела о педофилии
19:00, 17.11.2021
Юристы рассказали, что делать тем, кто недоволен QR-кодами
10:20, 17.11.2021
Бывший помощник главы Минфина подорвался, пытаясь вручную распилить мину времен ВОВ
10:05, 17.11.2021
Генпрокуратура нашла запредельные нарушения в связи с авиакатастрофой в Татарстане
09:45, 17.11.2021
Балерина Большого театра, пытавшаяся покончить с собой, оказалась беременной
08:18, 17.11.2021
В Минздраве России заявили, что аннулируют QR-коды заболевшим коронавирусом после прививки
17:12, 16.11.2021
Pfizer испытает новое лекарство от коронавируса в России
12:18, 16.11.2021
QR-коды в общественных местах, самолетах и поездах: Какие новые ограничения можно ждать в Татарстане
06:00, 16.11.2021
Сотрудник ГИБДД стрелял по своей жене из-за ребенка
01:00, 16.11.2021
Водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
00:01, 16.11.2021
Мужчина заночевал в морге и изрезал тела четверых умерших, поскольку видел, как покойники ожили
14:41, 15.11.2021
В ковидной больнице умерла блогер, которая выступала за движение против вакцинации
09:26, 15.11.2021
Женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отправили труп в другой город
08:24, 15.11.2021
Женщина, бросившая двоих детей в машине дальнобойщика, погибла в ДТП
08:10, 15.11.2021
Более половины корпоративных номеров в России могут отключить с 1 декабря
06:00, 13.11.2021
Пенсионера, лечившегося от коронавируса, выписали и высадили на холод: дед перестал разговаривать
05:00, 13.11.2021
Отцы и дети: полицейский не выдержал и выстрелил в голову собственной дочери
01:00, 13.11.2021
15-летнюю девочку будут судить за сексуальное насилие над старшей девушкой
20:00, 12.11.2021
Школьники устроили групповое изнасилование семиклассницы, подсыпав ей снотворное
14:47, 12.11.2021
В Кремле сообщили, что думают о QR-кодах в общественном транспорте
14:33, 12.11.2021
Первый российский регион решился выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19
09:51, 12.11.2021
Госуслуги сошли с ума: бот портала рассказывает пользователям о заговоре мирового правительства
09:21, 12.11.2021
В России предложили сделать короче рабочий день в осенне-зимний период
09:12, 12.11.2021
Брата Хабиба Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на сотрудника полиции
08:21, 12.11.2021
Мужчина умер от обиды после того, как врач предложил ему отрезать ноги и застрелиться
07:50, 12.11.2021
В России произошла утечка данных полумиллиона человек с фальшивыми справками о вакцинации
07:00, 12.11.2021
Российская учительница-лесбиянка совратила трех малолетних школьниц: жертв может стать еще больше
01:00, 12.11.2021
Самый маленький пациент с коронавирусом, которому поручал помочь Мурашко, умер в больнице
00:01, 12.11.2021
Полиция поймала грузчика, заставлявшего 11-летнего мальчика записывать интимные видео
19:00, 11.11.2021
Семейный конфликт: мужчина выстрелил через дверь в своих жену и сына
16:13, 11.11.2021
Подросток поджег своего приятеля за то, что тот облил его пивом
11:51, 11.11.2021
Чем закончился одиночный поход: туристку изнасиловали и с особой жестокостью зарезали друзья
11:06, 11.11.2021
Автомобилистам в России Минюст подготовил и анонсировал новые штрафы
10:40, 11.11.2021
Иммунолог дал ценный совет, как защититься от коронавируса в общественном транспорте
09:54, 11.11.2021
Мужчина убил подругу и разбросал ее останки по парку: 13 лет его искали в соседней республике
09:14, 11.11.2021
«Чтобы решить вопрос»: инспектор ДПС принуждал автоледи-нарушительницу к сексу в качестве штрафа
08:26, 11.11.2021
17-летний подросток стал инвалидом после обычного удаления аппендикса
08:12, 11.11.2021
Женщина бросила двоих маленьких детей в машине дальнобойщика и подалась в бега
07:00, 11.11.2021
В Совете Федерации допускают ужесточение ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом
05:00, 11.11.2021
Многодетного отца сначала избили, а потом переехали автомобилем: это сделала женщина
01:00, 11.11.2021
В Минздраве России допустили введение уголовной ответственности для медиков-антиваксеров
00:01, 11.11.2021
18 сотрудников ФСИН уволили после видео с пытками и изнасилованиями заключенных в тюремной больнице
14:16, 10.11.2021
Пенсионерка без зазрения совести украла смартфон в метро у внезапно умершего пассажира
13:48, 10.11.2021
В Кремле дали ответ на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса в России обязательной для всех
10:02, 10.11.2021
В России хотят ввести QR-коды в самолетах и поездах
09:08, 10.11.2021
В отношении канала ТНТ возбудили дело после поцелуя двух мужчин в прямом эфире
08:41, 10.11.2021
«И тогда все это кончится»: в России выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса для всех
07:00, 10.11.2021
Перед судом предстала женщина, которая, болея ковидом, кормила собаку во дворе - сдали соседи
05:00, 10.11.2021
Не дожил до суда: убийца и насильник женщины и 13-летнего ребенка умер в тюремной больнице
19:00, 09.11.2021
Мишустин поручил руководителям регионов ужесточать антиковидные ограничения
15:35, 09.11.2021
Госдума в первом чтении приняла закон, который лишит Минниханова статуса президента
14:28, 09.11.2021
Бесследно исчез 39-летний сын топ-менеджера Макдоналдс, мать обратилась в полицию
14:15, 09.11.2021
Круче, чем в блокбастере: сотрудник полиции остановил многотонную фуру с мертвым водителем за рулем
08:51, 09.11.2021
В Роспотребнадзоре впервые дали пояснения, почему даже привитые умирают от коронавируса
08:19, 09.11.2021
Российский иммунолог назвал три главных опасных аллергена, которые есть в вашем доме
07:48, 09.11.2021
«Не продолжаю жить»: в Москве нашли мертвыми аспиранта биофака МГУ из Казани и его 20-летнюю девушку
07:00, 09.11.2021
Журналисты нашли подпольный крематорий, в котором по ночам тайно сжигали человеческие останки
05:00, 09.11.2021
Женщина больше недели не может забрать тело матери из морга и похоронить его
19:00, 08.11.2021
В аэропорту силовики задержали двух мужчин с килограммом кокаина в желудке
14:44, 08.11.2021
Врачи оставили в теле 19-летней роженицы иглу - делом занялась прокуратура
14:10, 08.11.2021
Священника РПЦ отправили в колонию за растление 53 мальчиков
13:15, 08.11.2021
В Кремле пояснили вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
12:25, 08.11.2021
Жильцы многоэтажки расстреляли рабочих, которые меняли ночью лифт
12:11, 08.11.2021
Мужчину жестоко убили из-за его татуировки
10:41, 08.11.2021
Срок действия сертификатов о прививке и QR-кодов внезапно сократился вдвое: что случилось?
08:22, 08.11.2021
Российские семьи в ноябре получат выплату в размере 11 100 рублей
08:04, 08.11.2021
С 8 ноября в России действуют новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
07:50, 08.11.2021
Вирусолог объяснил резкий подъем заболеваемости коронавирусом в ноябрьские праздники
06:00, 07.11.2021
Российский врач рассказал, у кого больше всего шансов заболеть коронавирусом
01:00, 07.11.2021
11-летнего мальчика, пропавшего 16 лет назад, нашли в лесу
00:01, 07.11.2021
Жириновский предложил государству выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится вторично
20:00, 06.11.2021
В Госдуме предложили новым способом подтверждать QR-коды
19:00, 06.11.2021
Общаются с больными и не заражаются: эксперты рассказали, кому не страшен коронавирус
13:29, 06.11.2021
Валяется в туалете, без сознания: женщина рассказала о лечении стариков в ковидной больнице
10:11, 06.11.2021
Бастрыкин потребовал доложить ему лично о нераскрытых убийствах прошлых лет в Татарстане
10:02, 06.11.2021
Мужчина 4 года прожил с трупом племянника в погребе, но в итоге сам сдался полиции
09:24, 06.11.2021
Как теперь играть: гитарист группы «Коррозия металла» отрезал себе палец болгаркой
05:00, 06.11.2021
Пьяный отчим насмерть заколол ножом беременную падчерицу
01:00, 06.11.2021
Работница магазина ударила пенсионерку в лицо из-за QR-кода и отобрала у нее купленный хлеб
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью