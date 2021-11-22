Ученые Казанского федерального университета зарегистрировали над Казанью падение 4-5 крупных болидов 17 и 18 ноября.

Это произошло в период максимальной активности метеорного потока Леониды, об этом сообщил научный сотрудник кафедры радиофизики Института физики КФУ Дмитрий Коротышкин, сообщает "Бизнес Онлайн".

Данные стали доступны после расшифровки информации с метеорного радар КФУ, расположенного на полигоне Сидорова рядом с Ореховкой Зеленодольского района. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что в период с 6 по 30 ноября Земля проходит через метеорный поток.

Самый крупный метеорит в Татарстане наблюдали 17 ноября в 19:38 по московскому времени.

По данным радара КФУ, на следующий день, 18 ноября, в 13:36 было зафиксировано падение еще одного метеорита, который оставил след в атмосфере длиной 50 километров.