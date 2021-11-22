Семерых студентов из Казани, отравившихся метанолом на вечеринке, выписали из больницы. Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Татарстан.

«Семерых пострадавших, которые на прошлой неделе поступили с признаками отравления метанолом, сегодня мы выписываем. Их жизни ничего не угрожает. Состояние стабильное», – заявила главный токсиколог республики Алия Насибуллина.

Остальные пять пациентов продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября группа из 14 студентов была госпитализирована в казанскую больницу с признаками отравления метанолом. Большая часть студентов сейчас находятся в стабильном состоянии, но одну девушку все же спасти не удалось.