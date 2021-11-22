Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать национальность преступников в СМИ. По мнению председателя парламента Чечни, это является "оскорблением национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан".

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — заявил Магомед Даудов, представитель парламента республики.

Подобный проект уже пытались вносить на рассмотрение Госдумы дважды, но он так и не был принят.