В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Альметьевска, который до смерти забил свою жену, сообщили в республиканском Следкоме.

По версии следствия, мужчина выпивал дома в компании 39-летней супруги. В какой-то момент между четой случился скандал на почве денег: женщина не раз упрекала мужа в том, что он получает маленькую зарплату. Мужчина не выдержал и несколько раз ударил ее в грудь и живот.

На следующий день жена умерла. Эксперты установили, что причиной ее гибели стали травмы внутренних органов, которые случились при избиении.

Подозреваемый свою причастность к совершению преступления признал. В ближайшее время его заключат под стражу.