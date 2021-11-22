В Татарстане синоптики предупреждают, что уже в ближайшие часы в Татарстане и в Казани в частности заметно ухудшатся погодные условия, говорится на сайте республиканского Гидрометцентра.

"Вечером 22 ноября, ночью и утром 23 ноября на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный западный, северо-западный ветер порывами 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

На протяжении всей наступившей трудовой недели, по словам синоптиков, погода будет носить неустойчивый характер, временами представляя опасность. Будьте осторожны.