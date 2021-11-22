Систему QR-кодов на транспорте в Башкирии могут ввести, как это сделали в Татарстане, но только при условии, если подобное решение будет принято на общефедеральном уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сегодня в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. За тем, как это работает на практике, внимательно наблюдает страна.

"В случае принятия подобного решения на федеральном уровне и его распространения на всю страну, в республике будет проведена соответствующая работа", - пояснили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии. При этом в республике с 4 октября действует запрет на проезд в междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан" невакцинированным от коронавируса.