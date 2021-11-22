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Фото: Prokazan.ru

Главное не попадитесь, там штраф 30 тысяч: как проверяют QR-коды в общественном транспорте Казани

22.11.2021, 13:13 3172 11 prokazan.ru
Как прошла проверка QR-кодов в первый день ограничений

С 22 ноября 2021 года в Татарстане ввели новые ограничения. Отныне проезд на городском общественном транспорте возможен исключительно при наличии QR-кода. В противном случае пассажиру без заветного квадратика придется понести штраф за административное правонарушение вплоть до 30 тысяч рублей. По крайней мере об этом заявляют сверху.  

Но как все происходит на самом деле? Корреспондент редакции Prokazan на личном примере проверил, как организована проверка QR-кодов в автобусах, троллейбусах и метро, а также оценил, можно ли все-таки проехать на городском общественном транспорте, не предъявляя код? Спойлер - можно.   

  

Для начала был выбран троллейбусный маршрут. Еще пару дней назад кондукторы в разговоре заявляли, что вся ответственность за проверку кодов у пассажиров будет возложена исключительно на них. И это при том, что за лишнюю работу в ПАТП доплачивать никто не собирается. В общем, возмущениям не было предела.   

«Мы и так в час-пик почти не успеваем всех пассажиров «пробивать», а нам тут еще хотят лишнюю неоплачиваемую работу вручить. Сотрудники возмущены» - говорила кондуктор одного из троллейбусов за пару дней до ввода ограничений.  

По итогу, в понедельник на троллейбусах этого же маршрута можно было наблюдать не только кондукторов, но и сотрудников специальных контрольно-ревизионных служб. Молодой человек со смартфоном в руке и со специальным опознавательным бэйджем первым делом проверял QR-код у каждого, кто входил в салон транспорта. И только затем в дело вступал кондуктор.   

По общим наблюдениям, показалось, что «контролер» подходил с проверкой не к каждому человеку. Например, частенько не бралась во внимание молодежь, возможно предполагая, что кому-то из молодых пассажиров нет 18 лет, потому и спрашивать QR-код у них смысла особого не имеет. Люди более преклонного возраста же попадали под проверку с вероятностью в 100 процентов.  

Следующим на очереди оказался метрополитен на станции «Козья Слобода». Там все уже выглядело более жестко, и без кода пройти не то, что на станцию, а даже к турникетам было нереально. Так, перед металлоискателями пассажиров ждала группа проверяющих из трех человек. Несмотря на то, что действие происходило в довольно оживленное время, пробок и очередей не наблюдалось.   

 

При этом стоит отметить, что частенько и сами контролеры оказывались вполне понимающими людьми, но впустить человека без кода они не могли. Так, женщина пыталась спуститься в метро, имея на руках лишь справку о медотводе от врача. Однако, в ответ она получила лишь: «Извините, нельзя».  

«Это для вашего же блага. А что, если кто-то внизу или на выходе у вас попросит QR-код? Вы знаете, какой вы за это понесете штраф? Да и мне потом мало не покажется» - заявила контролер на входе в метро.   

В общем, женщину со справкой в метрополитен не впустили. На работу она сегодня, видимо, как минимум опоздала. Ну или же ей придется выбрать другой, более лояльный к пассажирам без QR-кодов вид транспорта. И это не такси.  

   

Как оказалось, на автобусных маршрутах (по крайней мере на тех, на которых нам удалось прокатиться), помимо кондуктора не было ни единого закрепленного человека, который бы ходил по пятам и проверял у каждого вошедшего пассажира QR-код. Вся ответственность за проверку «квадратиков» в автобусе ложится на кондукторов. При этом, по их словам, они сами не знают, по какому принципу происходит выборка: кому-то такие помощники достались, а кому-то нет.   

По итогу, проехать на автобусе без QR-кода не составило абсолютно никакого труда. Кто-то его даже не спрашивал, а некоторые на вопрос: «А что делать, если у меня его нет?» - отвечали: «Ладно, ничего страшного. Главное не попадитесь, а то там штраф 30 тысяч».   

В общем и целом, все оказалось не так страшно, как предполагалось. Да, на отдельных видах общественного транспорта проехаться без кодов почти невозможно, но альтернативы все равно есть. Непонятно лишь то, насколько долго такие послабления будут длиться. Возможно до того момента, пока в МУП ПАТП не наберут необходимое число контролеров QR-кодов для всех автобусов.  

Общественный транспорт Метро Коронавирус Татарстан Казань Общество Штрафы
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комментарии

Горожанин
22
22 ноября 2021
13:21
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Виктор
17
22 ноября 2021
14:01
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
22 ноября 2021
15:09
За метлой следи, мочалка парашная. Определят а то, доnuздишься.
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то за педерастов непривитых нормально взялись.
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Горожанин
2
22 ноября 2021
15:32
тебя непривитые в жопу драли чтоли?
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то за педерастов непривитых нормально взялись.
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Горожанин
1
22 ноября 2021
15:59
С какой стати решили здоровых людей ограничивать в правах?
Горожанин
9
22 ноября 2021
16:00
Да надо вообще этим xyecocaм запретить из дома выходить и чтобы полиция штрафовала тысяч на 100 сразу при попытке этих мразот разнести заразу по общественным местам.
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то за педерастов непривитых нормально взялись.
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Горожанин
1
22 ноября 2021
16:13
Разбить бы тебе e6альник, да заразы боюсь.
Вы xyecocы привитые и так везде шныряете, разносите.
В ответ на комментарий пользователя
Да надо вообще этим xyecocaм запретить из дома выходить и чтобы полиция штрафовала тысяч на 100 сразу при попытке этих мразот разнести заразу по общественным местам.
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Горожанин
3
22 ноября 2021
16:55
похоже на то )
В ответ на комментарий пользователя
тебя непривитые в жопу драли чтоли?
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Горожанин
5
22 ноября 2021
16:57
Дверь заварить им чтобы из своих обосраных квартир не выходили а жратву раз в день через веревку на балконе подавать, бесплатно, за счет бюджета. Остатки баланды из ближайшей колонии. Сказать заключенным кому их объедки идут - чтобы харкнули тyбepкyлeзoм в остатки каши)))
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то за педерастов непривитых нормально взялись.
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Саша
0
22 ноября 2021
18:20
Прямо сейчас пишу заявление в прокуратуру. Прикрепляю ссылку на твой комментарий и принтскрин страницы. Ответь за свои слова. Административка, штраф. А то думаешь по ходу что в интернете можно всё. Жди. За тобой выехали.
В ответ на комментарий пользователя
Да надо вообще этим xyecocaм запретить из дома выходить и чтобы полиция штрафовала тысяч на 100 сразу при попытке этих мразот разнести заразу по общественным местам.
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Саша
0
22 ноября 2021
18:23
И на твой комментарий заявление в прокуратуру на госуслугах оформил. По IP найдут тебя. Повестка, административная, штраф или ПР. Жди грубиян. Думал безнаказанным остаться? Я сюда ещё фото ответа из прокуратуры выложу. Жди вообщем.
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то за педерастов непривитых нормально взялись.
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05:00, 19.11.2021
Лифт в пансионате убил 97-летнюю блокадницу
01:00, 19.11.2021
Ох уж, эти традиции: троих осудили за похищение несовершеннолетней невесты
00:01, 19.11.2021
Брошены на пол: женщина случайно увидела и сняла огромное количество пакетов с жертвами коронавируса
19:00, 18.11.2021
Шоколадный заяц: уроженец Нигерии прикидывался женщиной и соблазнял российских мужчин
14:03, 18.11.2021
Пациентку в ковидном отделении привязывали к кровати и грубо с ней обращались
09:23, 18.11.2021
Из больницы украли несколько сотен доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
08:49, 18.11.2021
Судья рассказал, как его травили и заставляли посадить на зону невиновного
08:22, 18.11.2021
Полковник получил срок за анекдот про росгвардейца, хирурга и неудачную операцию на яйцах
08:09, 18.11.2021
В России разработали эффективное лекарство от коронавируса
07:45, 18.11.2021
Жители сразу нескольких городов, включая Казань, увидели и сняли в небе необычный светящийся объект
07:00, 18.11.2021
Назвавший телезрителей идиотами Дибров получает 3,5 миллиона рублей в месяц
05:00, 18.11.2021
Людям на пользу: Путин заявил о создании в РФ центра генетической информации
01:00, 18.11.2021
52-летний мужчина внезапно умер, копая могилу для своего кота
00:01, 18.11.2021
Пожилых супругов задушили и зарубили топором: убийцу они пустили в дом сами
20:00, 17.11.2021
Депутат от КПРФ Самсонов стал фигурантом уголовного дела о педофилии
19:00, 17.11.2021
Юристы рассказали, что делать тем, кто недоволен QR-кодами
10:20, 17.11.2021
Бывший помощник главы Минфина подорвался, пытаясь вручную распилить мину времен ВОВ
10:05, 17.11.2021
Генпрокуратура нашла запредельные нарушения в связи с авиакатастрофой в Татарстане
09:45, 17.11.2021
Балерина Большого театра, пытавшаяся покончить с собой, оказалась беременной
08:18, 17.11.2021
В Минздраве России заявили, что аннулируют QR-коды заболевшим коронавирусом после прививки
17:12, 16.11.2021
Pfizer испытает новое лекарство от коронавируса в России
12:18, 16.11.2021
QR-коды в общественных местах, самолетах и поездах: Какие новые ограничения можно ждать в Татарстане
06:00, 16.11.2021
Сотрудник ГИБДД стрелял по своей жене из-за ребенка
01:00, 16.11.2021
Водитель две недели живет в съехавшей в кювет фуре
00:01, 16.11.2021
Мужчина заночевал в морге и изрезал тела четверых умерших, поскольку видел, как покойники ожили
14:41, 15.11.2021
В ковидной больнице умерла блогер, которая выступала за движение против вакцинации
09:26, 15.11.2021
Женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отправили труп в другой город
08:24, 15.11.2021
Женщина, бросившая двоих детей в машине дальнобойщика, погибла в ДТП
08:10, 15.11.2021
Более половины корпоративных номеров в России могут отключить с 1 декабря
06:00, 13.11.2021
Пенсионера, лечившегося от коронавируса, выписали и высадили на холод: дед перестал разговаривать
05:00, 13.11.2021
Отцы и дети: полицейский не выдержал и выстрелил в голову собственной дочери
01:00, 13.11.2021
15-летнюю девочку будут судить за сексуальное насилие над старшей девушкой
20:00, 12.11.2021
Школьники устроили групповое изнасилование семиклассницы, подсыпав ей снотворное
14:47, 12.11.2021
В Кремле сообщили, что думают о QR-кодах в общественном транспорте
14:33, 12.11.2021
Первый российский регион решился выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19
09:51, 12.11.2021
Госуслуги сошли с ума: бот портала рассказывает пользователям о заговоре мирового правительства
09:21, 12.11.2021
В России предложили сделать короче рабочий день в осенне-зимний период
09:12, 12.11.2021
Брата Хабиба Нурмагомедова доставят в Дагестан после наезда на сотрудника полиции
08:21, 12.11.2021
Мужчина умер от обиды после того, как врач предложил ему отрезать ноги и застрелиться
07:50, 12.11.2021
В России произошла утечка данных полумиллиона человек с фальшивыми справками о вакцинации
07:00, 12.11.2021
Российская учительница-лесбиянка совратила трех малолетних школьниц: жертв может стать еще больше
01:00, 12.11.2021
Самый маленький пациент с коронавирусом, которому поручал помочь Мурашко, умер в больнице
00:01, 12.11.2021
Полиция поймала грузчика, заставлявшего 11-летнего мальчика записывать интимные видео
19:00, 11.11.2021
Семейный конфликт: мужчина выстрелил через дверь в своих жену и сына
16:13, 11.11.2021
Подросток поджег своего приятеля за то, что тот облил его пивом
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Чем закончился одиночный поход: туристку изнасиловали и с особой жестокостью зарезали друзья
11:06, 11.11.2021
Автомобилистам в России Минюст подготовил и анонсировал новые штрафы
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Иммунолог дал ценный совет, как защититься от коронавируса в общественном транспорте
09:54, 11.11.2021
Мужчина убил подругу и разбросал ее останки по парку: 13 лет его искали в соседней республике
09:14, 11.11.2021
«Чтобы решить вопрос»: инспектор ДПС принуждал автоледи-нарушительницу к сексу в качестве штрафа
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17-летний подросток стал инвалидом после обычного удаления аппендикса
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Женщина бросила двоих маленьких детей в машине дальнобойщика и подалась в бега
07:00, 11.11.2021
В Совете Федерации допускают ужесточение ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом
05:00, 11.11.2021
Многодетного отца сначала избили, а потом переехали автомобилем: это сделала женщина
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В Минздраве России допустили введение уголовной ответственности для медиков-антиваксеров
00:01, 11.11.2021
18 сотрудников ФСИН уволили после видео с пытками и изнасилованиями заключенных в тюремной больнице
14:16, 10.11.2021
Пенсионерка без зазрения совести украла смартфон в метро у внезапно умершего пассажира
13:48, 10.11.2021
В Кремле дали ответ на вопрос, будет ли вакцинация от коронавируса в России обязательной для всех
10:02, 10.11.2021
В России хотят ввести QR-коды в самолетах и поездах
09:08, 10.11.2021
В отношении канала ТНТ возбудили дело после поцелуя двух мужчин в прямом эфире
08:41, 10.11.2021
«И тогда все это кончится»: в России выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса для всех
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Перед судом предстала женщина, которая, болея ковидом, кормила собаку во дворе - сдали соседи
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Не дожил до суда: убийца и насильник женщины и 13-летнего ребенка умер в тюремной больнице
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Мишустин поручил руководителям регионов ужесточать антиковидные ограничения
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Госдума в первом чтении приняла закон, который лишит Минниханова статуса президента
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Бесследно исчез 39-летний сын топ-менеджера Макдоналдс, мать обратилась в полицию
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Круче, чем в блокбастере: сотрудник полиции остановил многотонную фуру с мертвым водителем за рулем
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В Роспотребнадзоре впервые дали пояснения, почему даже привитые умирают от коронавируса
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Журналисты нашли подпольный крематорий, в котором по ночам тайно сжигали человеческие останки
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В аэропорту силовики задержали двух мужчин с килограммом кокаина в желудке
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Врачи оставили в теле 19-летней роженицы иглу - делом занялась прокуратура
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Священника РПЦ отправили в колонию за растление 53 мальчиков
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В Кремле пояснили вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
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Жильцы многоэтажки расстреляли рабочих, которые меняли ночью лифт
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Мужчину жестоко убили из-за его татуировки
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Срок действия сертификатов о прививке и QR-кодов внезапно сократился вдвое: что случилось?
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Вирусолог объяснил резкий подъем заболеваемости коронавирусом в ноябрьские праздники
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Российский врач рассказал, у кого больше всего шансов заболеть коронавирусом
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11-летнего мальчика, пропавшего 16 лет назад, нашли в лесу
00:01, 07.11.2021
Жириновский предложил государству выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится вторично
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Общаются с больными и не заражаются: эксперты рассказали, кому не страшен коронавирус
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Как теперь играть: гитарист группы «Коррозия металла» отрезал себе палец болгаркой
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Выходцы с Кавказа напали на мужчину с маленьким ребенком на улице
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
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Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью