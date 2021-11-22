С 22 ноября 2021 года в Татарстане ввели новые ограничения. Отныне проезд на городском общественном транспорте возможен исключительно при наличии QR-кода. В противном случае пассажиру без заветного квадратика придется понести штраф за административное правонарушение вплоть до 30 тысяч рублей. По крайней мере об этом заявляют сверху.

Но как все происходит на самом деле? Корреспондент редакции Prokazan на личном примере проверил, как организована проверка QR-кодов в автобусах, троллейбусах и метро, а также оценил, можно ли все-таки проехать на городском общественном транспорте, не предъявляя код? Спойлер - можно.

Для начала был выбран троллейбусный маршрут. Еще пару дней назад кондукторы в разговоре заявляли, что вся ответственность за проверку кодов у пассажиров будет возложена исключительно на них. И это при том, что за лишнюю работу в ПАТП доплачивать никто не собирается. В общем, возмущениям не было предела.

«Мы и так в час-пик почти не успеваем всех пассажиров «пробивать», а нам тут еще хотят лишнюю неоплачиваемую работу вручить. Сотрудники возмущены» - говорила кондуктор одного из троллейбусов за пару дней до ввода ограничений.

По итогу, в понедельник на троллейбусах этого же маршрута можно было наблюдать не только кондукторов, но и сотрудников специальных контрольно-ревизионных служб. Молодой человек со смартфоном в руке и со специальным опознавательным бэйджем первым делом проверял QR-код у каждого, кто входил в салон транспорта. И только затем в дело вступал кондуктор.

По общим наблюдениям, показалось, что «контролер» подходил с проверкой не к каждому человеку. Например, частенько не бралась во внимание молодежь, возможно предполагая, что кому-то из молодых пассажиров нет 18 лет, потому и спрашивать QR-код у них смысла особого не имеет. Люди более преклонного возраста же попадали под проверку с вероятностью в 100 процентов.

Следующим на очереди оказался метрополитен на станции «Козья Слобода». Там все уже выглядело более жестко, и без кода пройти не то, что на станцию, а даже к турникетам было нереально. Так, перед металлоискателями пассажиров ждала группа проверяющих из трех человек. Несмотря на то, что действие происходило в довольно оживленное время, пробок и очередей не наблюдалось.

При этом стоит отметить, что частенько и сами контролеры оказывались вполне понимающими людьми, но впустить человека без кода они не могли. Так, женщина пыталась спуститься в метро, имея на руках лишь справку о медотводе от врача. Однако, в ответ она получила лишь: «Извините, нельзя».

«Это для вашего же блага. А что, если кто-то внизу или на выходе у вас попросит QR-код? Вы знаете, какой вы за это понесете штраф? Да и мне потом мало не покажется» - заявила контролер на входе в метро.

В общем, женщину со справкой в метрополитен не впустили. На работу она сегодня, видимо, как минимум опоздала. Ну или же ей придется выбрать другой, более лояльный к пассажирам без QR-кодов вид транспорта. И это не такси.

Как оказалось, на автобусных маршрутах (по крайней мере на тех, на которых нам удалось прокатиться), помимо кондуктора не было ни единого закрепленного человека, который бы ходил по пятам и проверял у каждого вошедшего пассажира QR-код. Вся ответственность за проверку «квадратиков» в автобусе ложится на кондукторов. При этом, по их словам, они сами не знают, по какому принципу происходит выборка: кому-то такие помощники достались, а кому-то нет.

По итогу, проехать на автобусе без QR-кода не составило абсолютно никакого труда. Кто-то его даже не спрашивал, а некоторые на вопрос: «А что делать, если у меня его нет?» - отвечали: «Ладно, ничего страшного. Главное не попадитесь, а то там штраф 30 тысяч».

В общем и целом, все оказалось не так страшно, как предполагалось. Да, на отдельных видах общественного транспорта проехаться без кодов почти невозможно, но альтернативы все равно есть. Непонятно лишь то, насколько долго такие послабления будут длиться. Возможно до того момента, пока в МУП ПАТП не наберут необходимое число контролеров QR-кодов для всех автобусов.