Перевозчики в Татарстане попросили власти войти в их сложное положение и отменить штрафы за перевозку пассажиров без QR-кодов. По словам председателя АТП РТ Сергея Темлякова, введенные для перевозчиков штрафы колоссальны.

Перевозчики обязаны проверять у пассажиров QR-коды. И если сам пассажир, будучи пойманным без QR-кода в транспорте, заплатит максимум 30 тысяч рублей штрафа, то перевозчику за него следует заплатить штраф в 500 тысяч.

"Мы считаем, что штрафом должны наказываться только пассажиры, которые ездят без QR-кодов в общественном транспорте и саботируют решение президента Татарстана. Перевозчики со своей стороны прилагают все усилия для выполнения поручения правительства республики", — сказал Темляков.

Если штрафы не отменить, считает Темляков, то перевозчикам будет проще вообще не выводить на линию транспорт.