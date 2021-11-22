Очередное происшествие зарегистрировано в Казани в первый день работы системы QR-кодов в общественном транспорте. По словам главы Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова, на 31-м автобусном маршруте совершено нападение на кондуктора.

В интервью "Казанским ведомостям" Темляков рассказал, что кондуктор попросил пассажира предъявить QR-код, но в ответ мужчина нанес удар кондуктору и брызнул в глаза перцовым баллончиком. На место вызваны скорая помощь и полиция.

Сообщается, что все случилось на развороте у станции метро "Аметьево".