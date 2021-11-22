В Иркутске 32-летний мужчина убил родного брала, а тело его сжег в лесу вместе с автомобилем. Несколько недель погибший числился пропавшим без вести. Первым тревогу забил отец пропавшего мужчины - он и пришел с заявлением в полицию.

Следователи регионального СКР полагают, что мужчина вместе с братом выпивал в домике в СНТ. Застолье обернулось скандалом. А конфликт вылился в убийство: один брат нанес другом удар ножом в грудь. 38-летний старший брат от ранения скончался на месте.

На следующий день младший брат погрузил труп в его же автомобиль, выехал в лес и поджег иномарку, а потом скрылся.

Младший брат вину в убийстве признал сразу после задержания. Следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.