Российский президент Владимир Путин на встрече с заместителем руководителя НИЦ имени Гамалеи Денисом Логуновым сообщил, что уже ревакцинировался от коронавируса. Для ревакцинации глава государства использовал препарат "Спутник Лайт".

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется ревакцинация", — сказал Путин накануне.

Путин отметил, что чувствует себя нормально, и уже через два часа после ревакцинации работает в полной мере. Ранее президент сообщил, что вполне мог заразиться от окружения коронавирусом, но его защитила сделанная весной прививка "Спутник V".