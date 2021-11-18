С 22 ноября в Татарстане начнет работать система QR-кодов в общественном транспорте. Сегодня Кабмин опубликовал постановление об этом, а Минтранс Татарстана разъяснил, как и что будет работать.

Все перевозчики получат на бесплатной основе устройства для проверки QR-кодов.

Пассажир должен предъявить свой QR-код при оплате проезда кондуктору. О том, как перевозчики будут соблюдать новые антиковидные меры, расскажут эксперты мобильных групп, которые будут постоянно проверять это.

"Проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда. То есть, прежде чем продать билет пассажиру, кондуктор будет спрашивать у него QR-код. Если он отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство", — пояснили в Минтрансе.

Система QR-кодов будет работать и в метро. Без кода входить и находиться на станциях метрополитена запрещается. Проверка в метро будет проводиться на стадии прохода пассажира через турникет.

При мобильная группа обнаружит в салоне транспорта пассажира без QR-кода, составят административный протокол.Гражданам грозит штраф на сумму 1−30 тыс. рублей, должностным лицам — на 10−50 тыс. рублей, предприятиям — на сумму 100−300 тысяч.