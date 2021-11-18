В столице Татарстана в одном из магазинов на Привокзальной площади мужчина похитил бутылку крепкого алкоголя, консервы и бытовую химию. По данным телеканала "Татарстан-24" , общая сумма похищенного составила 1000 рублей.

Полицейским, несмотря на то, что кража мелкая, пришлось применить наручники, поскольку мужчина вел себя неадекватно, доказывал, что он - имам и является посланником Бога. Об обвинял сотрудников полиции в грехах и призывал покаяться:

"Я имам. У меня даже признаки все есть. Давайте, закрывайте меня. Иисуса Христа тоже убили. Давайте, меня убивайте", - кричал задержанный.