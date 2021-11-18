За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 271 новый случай коронавирусной инфекции. В больницы республики госпитализированы 78 человек, 193 человека оставлены на амбулаторном лечении дома. Таковы новые данные оперштаба по борьбе с распространением инфекции на 18 ноября.

Самое большое количество зараженных - в Казани (174 человека). Далее по числу инфицированных расположились Набережные Челны - 34 человека.

С начала пандемии коронавирусом в Татарстане заболели 34 999 человек. Выздоровело за весь период 27 598 человек, в том числе 192 за минувшие сутки.