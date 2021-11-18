Житель Чистополя признан виновным в умышленном поджоге своей возлюбленной. Судимый ранее и безработный татарстанец обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и мучениями, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В суде было доказано, что в феврале текущего года пьяный 60-летний мужчина поругался с сожительницей. Поводом для ссоры стал отказ женщины давать ему денег на алкоголь.

Он облил женщину ацетоном и поджег, но потом одумался и начал тушить одеялом.

В результате женщина получила термические ожоги лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Площадь поражения составила 32%.

Вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.