Мать скандальной известной на всю страну "яжматери" Агины Алтынбаевой отказалась брать опеку над внуками после того, как саму Агину поместили в психлечебницу для проведения психиатрической экспертизы.

Как сообщает ИА "Татар-информ", ссылаясь на свой источник, старшие дети Алтынбаевой будут помещены в детский дом в Набережных Челнах, младшего сына отправят в детское учреждение в другой город, поскольку челнинское учреждение не подходит ему по возрастной категории.

Направление на экспертизу в лечебницу сама Агина Алтынбаева приняла спокойно, что удивительно само по себе. Ранее она расписывала двери и подъезды оскорблениями, подкидывала соседке гроб с фото ее ребенка, на котором она выколола глаза, устраивала драки в школе, где учатся ее дети, в последнее время присоединилась к активистам-антиваксерам, которые оккупировали ТЦ в Татарстане и мешали охране проверять коды у посетителей.

Набережночелнинский городской суд вынес решение положить Агину Алтынбаеву в психиатрическую больницу на экспертизу. Челнинка обжаловала решение городского суда, однако Верховный суд Татарстана оставил его без изменений.