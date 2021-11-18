На портале правовой информации опубликовано постановление Кабмина Татарстана об ужесточении антиковидных мер в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Среди прочего в документ оговаривается введение системы QR-кодов в транспорте с 22 ноября 2021 года.

Чтобы совершить поездку в общественном транспорте, татарстанцам с понедельника потребуется QR-код, который подтверждает факт прохождения человеком вакцинации, факт перенесенного заболевания в течение полугода или же QR-код, который будут выдавать людям с медотводом от прививки по строгим показаниям.

Транспортные карты людей в возрасте старше 60 лет без QR-кода будут заморожены. Если они были пополнены, деньги перейдут на следующий период.

Кроме того, будет запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях без предъявления QR-кода или QR-кода о противопоказаниях на каждого пассажира старше 18 лет, говорится в документе.