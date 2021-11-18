Число отравившихся метанолом после студенческой вечеринки в Казани возросло до 15 – еще две пострадавших обратились за медицинской помощью в Москве и Башкирии, куда они уехали после вечеринки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя больницы № 7 в Казани.

13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального Следкома, все пострадавшие – 1999-2003 годов рождения.

В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения друга в коттедже в казанском поселке Салмачи. Перед этим ребята купили у знакомого пятилитровую емкость с водкой.

Также известно, что задержаны четверо жителей Казани, которых подозревают в сбыте нелегального алкоголя.

Накануне в республиканском Следкоме сообщили, что ребята перепутали купленную емкость с пятилитровкой автомобильной "незамерзайки" и выпили именно жидкость для стекол.