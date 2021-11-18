Банк «Открытие» дарит клиентам «новогодний кешбэк»

В банке «Открытие» стартовала акция «С 10% кешбэка в Новый год!». Клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки.

Для участия в акции клиентам необходимо оформить кредитную карту Opencard, «Всё что надо» или «120 дней» до 31 декабря 2021 года и заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. 10% кешбэка будет начислено за покупки, совершенные в месяц оформления карты и следующий за ним.

По кредитным картам Opencard и «Всё что надо» кешбэк начисляется на бонусный счет клиента в виде бонусных рублей. По кредитной карте «120 дней» кешбэк начисляется на счет в денежной форме. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составит 3000 рублей или бонусных рублей.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и текущие клиенты, оформляющие новую кредитную карту.

«Предновогодняя пора - традиционное время больших покупок, подарков родным и близким. Всем, кто оформит кредитную карту «Открытия» до 31 декабря, мы подготовили подарок: кешбэк 10% на все покупки. А с кредитной картой «120 дней» наши клиенты смогут позволить себе идеальный новогодний шоппинг, отложив платежи до весны», - говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка «Открытие».

Зарегистрироваться в акции, а также узнать подробные условия можно на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.