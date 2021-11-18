Челябинский судья Антон Долгов рассказал о том, как его заставляли посадить невиновного. Дело было громким - об истязаниях и надругательствах над детьми. От судьи требовали отправить на зону невиновного и закрыть глаза на подлог следствия.

В интервью "Новой газете" сам судья рассказал о процессуальных нарушениях следствия, прокуратуры и своего собственного руководства.

"В 2018 году мне в производство поступило дело по обвинению 70-летнего Г., — рассказал Антон Долгов. — Обвинялся он в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений. Тяжкое преступление — это истязание несовершеннолетних девочек, сестер семи и восьми лет, а особо тяжкое — совершение насильственных действий сексуального характера в отношении этих же девочек".

Когда доказательства были исследованы в суде, судья пригласил на беседу прокурора. Спросил, как видит гособвинение ситуацию.

"Прокурор мне ответила, что обвинение в истязаниях — это полная чушь. Истязания не было и нет, и она удивлена, каким образом Следственный комитет умудрился возбудить это дело, а прокурор — утвердить обвинительное заключение. Ну а по насильственным действиям сексуального характера обвинение ничем не подтверждается, каких-либо прямых доказательств нет, противоречие на противоречии, и эти противоречия, как она сказала, ничем устранить невозможно. Я спросил, что же она будет делать в ситуации, когда по одному эпизоду, как она сама сказала, состава нет, а по второму — нет доказательств? Прокурор сказала, что будет поддерживать обвинение по обоим эпизодам в полном объеме и требовать назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы на длительный срок, а это минимум 15 лет, а я уже могу решать сам, что мне делать".

Судья внимательно изучил дело еще раз и нашел поддельную подпись, назначил экспертизу и пришел к выводу о подлоге. Но после этого началась настоящая травля. Руководство перевело Долгова на гражданские дела с уголовных, которыми он занимался давно. Дело передали другому судье, и обвиняемого пенсионера на 15 лет отправили в колонию.