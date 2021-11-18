Обыски прошли в "Ак Барс Холдинге" по делу о невыплаченной зарплате. Их провели сотрудники отдела по расследованию особо важных дел вместе с бойцами ОМОН, сообщило "Реальное время" со ссылкой на свой источник.

Уголовное дело, как сообщается, возбуждено в отношении пока что неустановленного лица из числа руководителей челнинского завода железобетонных изделий-210. Дело открыли в апреле.

Следователи считают, что на протяжении четырех лет (с 2014 по 2018 год) руководство не выплатило зарплату 131 работнику, сумма задолженности превысила 6 миллионов рублей.