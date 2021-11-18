Стало не модно и не приятно: почему казанцы бросают курить

18 ноября традиционно отмечается международный день отказа от курения. Его цель привлечь внимание общества к проблеме табачной зависимости и ее профилактики. Ведь каждый год из-за курения умирает почти 7 миллионов человек, более 6 миллионов - это сами курящие и бывшие потребители, а более 890 тысяч - это некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.

Табачная зависимость увеличивает риск смерти и вызывает ряд заболеваний и их осложнений, таких как:

Онкологические заболевания практически любого органа, особенно легких, ротовой полости, гортани, почек, печени. Более 93% орофарингеальных раков (рак в горле) вызваны курением;

Болезни легких: например, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), астма, пневмония, эмфизема и т.д. В 83% случаев смерть от ХОБЛ вызвана курением;

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца и инсульт, тромбозы;

Проблемы с репродуктивным здоровьем женщин и мужчин;

Инфекции, связанные со структурными изменениями в дыхательных путях;

Деменция;

и многие другие проблемы со здоровьем.

Кроме того, никотин увеличивает уровень ежедневного стресса и ухудшает когнитивные функции. Хоть сигареты часто и рекламируют, как способ избавиться от напряжения. Чувство расслабление - это не снятие стресса, а утоление никотинового голода. У тех, кто бросил ежедневный уровень стресса снижался через шесть месяцев. Корреспондент Prokazan.ru пообщалась с жителями столицы Татарстана и узнала, почему они начинали курить, а затем бросали.

“Начала курить, потому что подумалось, что это поможет снять стресс, отвлечься. Но решила бросить, потому что это все-таки вредит здоровью, снижает обоняние, которое для меня лично очень важно. Пока бросила не до конца. Я перешла с обычных сигарет на "бездымные" средства курения, стараюсь снижать потребление стиков в сутки - не тянуться по первой прихоти за пачкой. Не всегда получается, иногда срываюсь на обычные сигареты.” – поделилась Анастасия Дудкина.

"Начала курить, потому что было круто курить. Но появился кашель, и я поняла, что это вредит здоровью, поэтому бросила. Бросала, читая книгу, «легкий способ бросить курить». Было сложно, но понимала, что если снова начну курить уже не смогу бросить. - рассказала собеседница, пожелавшая не афишировать ее имя.

Курила с 14 лет. Все в компании, где я была курили, тоже попробовала и втянулась. Прятала пачки от родителей. Спустя восемь лет бросила, так как хотела ребенка, что интересно, бросила легко, тяги к сигаретам не было. После того, как ребенку исполнилось два года решила выкурить одну, выбросила после первой затяжки, от одного запаха начало тошнить, - рассказала жительница Казани Елизавета Макарова.

По данным ВОЗ, в 2021 году хотят бросить курить около 789 миллионов человек. Но сделать это непросто. Курение вызывает сильную физическую и психологическую зависимость. Без посторонней помощи бросить курить удается только 4-7% людей. Но попытаться все равно стоит, ведь уже в первые дни после отказа от курения появляются улучшения:

После одно дня без сигарет нормализуется тонус кровяных сосудов и становится легче дышать.

Через пару дней после отказа от никотина, человек начинает лучше различать вкусы, улучшается обоняние.

Через неделю вернется здоровый цвет лица, исчезнет неприятный запах изо рта, от волос и кожи.

Человек становится выносливее, энергичнее, начнет появляться желание заниматься спортом, улучшается память и концентрация.

Через 5-15 лет угроза инсульта уменьшается до аналогичного уровня у некурящего человека.

В течение 10 лет риск развития рака легких уменьшается примерно в два раза.

В течение 15 лет вероятность развития болезней сердца снижается до уровня некурящих.

Это просто финансово выгодно.

Для помощи тем, кто борется с пагубной привычкой в ВОЗ создали цифрового помощника Флоренс. Она помогает составить индивидуальный план отказа от табака, рассказывает о доступных в их странах мобильных приложениях и бесплатных телефонных линиях по поддержке отказа от курения.

Цифровой помощник Флоренс

Фото: who.int

В последние годы заметна тенденция по уменьшению курильщиков, хотя проблема все еще есть. Активная борьба с курением в России началась в 2008 году, когда страна присоединилась к «антитабачной» конвенции ВОЗ. После этого запретили курение в общественных местах, рекламу и спонсорство табака. Уже к 2015 году курение среди подростков 13-15 лет упало в 2 раза по сравнению с 2004 годом, а доля взрослого курящего населения снизилась с 39,4 процента в 2009 году до 29 процентов к 2018 году.

Фото: mostmag.ru

"Неловко чувствуешь себя, когда куришь на улице"

Мода на курение активно проникла в общество через кинематограф во второй половине 1920-х годов. Появились фильмы в жанре нуар, где главный герой - эффектный, вечно курящий мужчина в шляпе. Образ хмурого героя с виски и сигаретами закрепился на десятилетия, а сигарета стала символом независимости. Не отставали и женские героини. Для них табак стал одним из символов борьбы с патриархатом. Появились образы femme fatale, как Марлен Дитрих, и элегантные леди с мундштуком, как Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани».

Но трендом 21 века стала забота о себе: спортзал, правильное питание, борьба с вредными привычками. Это повлияло и на формирование киногероев, которые теперь в меньшей степени описываются через пагубные зависимости.

"Я начала курить в 20 лет, был повод выходить на улицу на перерыв, можно было поболтать с коллегами вне офиса. Так и пошло. В курилке всегда обсуждалось самое интересное. Решила бросить, так как это вредно. Все это и так знают, но решила что надо бы уже. Это не самый сильный аргумент для меня, все в округе становится вредным (еда, воздух, стрессы и пр), но можно убрать хотя бы курение. Курить стало дорого - за время, что я курю, сигареты подорожали раз в 5. Жалко денег.

Курить стало некрасиво и не принято. Неловко чувствуешь себя, когда куришь на улице. Все факторы начали сильнее влиять, поэтому решила бросить. Курить я продолжаю ещё, но попытки бросать были, прочитав книжку. На самом деле, оказалось, легко бросить, не было никакого дискомфорта. Просто переставал курить, тоже не испытывала стресса. Самое нерабочее - это переход на электронные сигареты, "флешки"." - анонимно поделилась жительница Казани.

Отметим, что по утверждениям врачей, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Эта привычка вредит не только самим курильщикам, но и окружающим.