Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению обширного уголовного дела в отношении ОПГ "Третья коробка" или "Третьевские". На скамье подсудимых - 17 человек. Их обвиняют в бандитизме и разбое, грабежах и иных тяжких уголовных преступлениях.

Группировка держала в страхе торговцев и предпринимателей с 2014 года, заставляя платить дань за беспрепятственную работу. Ее участников задержали летом 2019 года. Лидеры группы, как и предполагаемый организатор Артур Кунаев, в СИЗО, другие оставлены под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Большинство фигурантов дела вину не признали.

Ранее слушание было перенесено из-за заболевания одного из адвокатов.