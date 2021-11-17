Тем, кому прививка от коронавируса противопоказана, начнут выдавать документы о медотводе с QR-кодами в Татарстане с 22 ноября. Об этом сообщил Минздрав РТ.

Соответствующий документ будут выдавать как в бумажном эквиваленте, так и в электронном виде. QR-код будет доступен на портале Госуслуг, но приказ Минздрава действовать начнет только с февраля в России, тогда как в Татарстане уже с 22 ноября все жители с медотводом смогут получить заветный документ. Правда, пока только в бумажном виде.

"Медицинский отвод будет выдаваться строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. В инструкции говорится о том, что противопоказанием к вакцинации является обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний", - подчеркивается в сообщении.

Одних слов пациента, что ему навредит вакцина, будет мало. Врачи проведут серию лабораторных и инструментальных исследований, чтобы убедиться, что у человека действительно есть основания для медотвода. Если справка о врача о противопоказаниях уже имеется, нужно будет обратиться за получением документа с QR-кодом.

Планируется, что новые образцы будут выдавать в поликлиниках, однако пока бежать в участковому врачу не следует - система еще отрабатывается.