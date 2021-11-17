Бывший помощник главы Минфина страны погиб в Волгограде, пытаясь зачем-то распилить мину времен Великой Отечественной войны. Михаил Коробкин был советником министра финансов РФ Антона Силуанова до 2019 года, сообщает РЕН ТВ.

Мощный взрыв прогремел в частном доме в садовом обществе. Мужчина получил множественные ранения живота, рук, лица и грудной клетки. Тело погибшего нашла его жена.

В Следкоме региона отметили, что бывший советник министра распиливал мину, зажав ее в слесарные тиски.

"В результате произошла детонация. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - сообщили в СУ СКР по региону.

Михаил Коробков был хорошо известен в определенных кругах как коллекционер оружия времен войны. Полицейские нашли в его доме емкости с порохом и патроны самого разного калибра.