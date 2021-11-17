Единый портал государственных услуг Республики Татарстан прекратил временно принимать электронные заявления в детские сады региона, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Отмечается, что проверить статус поданного ранее заявления можно через единый федеральный портал Госуслуги. А подать заявление можно на Госуслугах РФ, на личном приеме в отделе образования по месту жительства или через МФЦ.

Причины, по которым прекращен прием заявлений на госуслугах Татарстана, не называются.

В ведомстве отметили, что в заявлении надо указывать дату начала посещения ребенком садика, режим пребывания в группе, направленность группы или ДОУ. Заявлению присвоят номер, по которому можно будет отследить очередь.