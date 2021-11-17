34-летняя балерина Большого театра Мариана Гомес пыталась покончить с собой. Ее нашли накануне в квартире в Леонтьевском переулке в Москве, сообщает РЕН ТВ. Сейчас стало известно, что она беременна, и именно это могло стать причиной ее конфликта с молодым человеком. Журналисты не исключают, что возлюбленный звезды балета мог воспринять новость о беременности негативно, из-за чего балерина испытала сильнейший нервный срыв.

Она попыталась совершить суицид, но молодой человек вызвал ей скорую помощь. Прибывшие медики танцовщицу успели спасти, и сейчас звезда российского балета находится под наблюдением врачей.

Мариана Гомес — первая иностранная балерина в Большом театре. Она родилась и выросла в Бразилии, а затем переехала жить и работать в Россию.